22 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 22 عملا مقاوما بالضفة، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار وتفجير عبوات، وتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات.

ففي القدس العاصمة، اندلعت مواجهات في بلدة سلوان ومخيم قلنديا تخللها القاء حجارة وتصدي للمستوطنين.

وفي رام الله، تصدى أهالي بلدة ترمسعيا لهجوم للمستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات عربونة وفقوعة وعرابة ويعبد في جنين.

في حين، أطلق مقاومون النار تجاه مجموعة من المستوطنين بالقرب من بلدة سلفيت، قبل أن يمكنوا من الانسحاب بسلام.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، كما تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في بلدة عزون.

كما شهدت بلدة رامين في طولكرم مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وفي نابلس، فجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال في بلدة المساكن الشعبية، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بيت فوريك وأودلا وعقربا وبيتا.

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