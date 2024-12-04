فصائل المقاومة تقنص 3 جنود وتستهدف آليات الاحتلال في محاور التوغل

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الأجنحة العسكرية في قطاع غزة، قالت في بلاغات منفصلة يوم الأربعاء، إنها استهدفت قوات وآليات الاحتلال العسكرية ومواقع إمداده وتمركزه؛ لا سيما في محور “نتساريم” جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لـحركة حماس، باستهداف ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة “الياسين 105″، قرب محطة “تمراز”، وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ آخر، قالت القسام إنها قنصت إثنين من جنود الاحتلال في “شارع أبو العيش”، وسط مخيم جباليا، شمال القطاع.

وأضافت: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافاة 4، بقذيفة الياسين 105، وعبوة شواظ على مفترق الرضيع وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف تموضع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور “نتساريم”، بقذائف الهاون.

وقالت: “تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني قرب منطقة الطاقة شرق مدينة غزة”.

من جانبها، أفادت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها، بأنها أطلقت قذائف الهاون الثقيل على مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محور “نتساريم”.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

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