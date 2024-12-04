عشرات الشهداء في قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنزل في شمال غزة

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة في تصريح صحفي، الأربعاء، أن “20 شهيدا بينهم أطفال سقطوا بقصف (إسرائيلي) على مخيم النازحين بمواصي خان يونس”.

كما أكد الناطق أن “عددا من الأشخاص استشهدوا في قصف (إسرائيلي) على مربع سكني كامل بمنطقة النفق شمال مدينة غزة”.

وفي السياق ذاته استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن “طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة (الدلو) في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عشرة أشخاص على الأقل”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 425 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهى ** 2342

