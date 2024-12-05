ايران في المركز الرابع ببطولة العالم للتايكواندو -بومسي

وانتهت هذه البطولة التي استضافتها هونغ كونغ، يوم الأربعاء، بعد 5 أيام من المنافسات التي جرت بمشاركة 1244 لاعب ولاعبة تايكواندو من أكثر من 100 دولة في العالم.

وفي ختام هذه البطولة حل منتخب ايران في المركز الرابع بحصده 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 4 برونزية إلى جانب فيتنام.

وتوجت كوريا الجنوبية بالبطولة بحصدها 17 ميدالية ذهبية و6 فضية و2 برونزية فيما حلت أميركا في مركز الوصافة بـ 8 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية، وجاءت تايوان في المركز الثالث بـ4 ميداليات ذهبية و5 فضية و6 برونزية.

وجاءت ميداليات ايران على النحو التالي:

*الذهبية: 1-هادي تركاشوند في الفئة العمرية فوق 65 عامًا 2-نادر خدامرادي في الفئة العمرية أقل من 65 عامًا 3-فريق الشباب المؤلف من الثنائي علي زاده وشهرياري.

*الفضية: 1-علي سلماني في فئة تحت 50 سنة 2-فريق الناشئات المؤلف من الثلاثي دينا يعقوبي وزينب شهرياري وفاطمة سلماني زاده.

*البرونزية: 1-فريق الرجال تحت 30 عامًا المؤلف من الثلاثي علي رضا إبراهيمي وياسين زندي وياسين وكيلي 2-فريق الرجال تحت 50 عاما المؤلف من الثنائي رحيمي ويعقوبي 3-فريق الرجال تحت 50 عامًا المؤلف من الثلاثي علي سلماني ومهدي جمالي ومیلاد یعقوبي 4-أمير علي علي زاده في فئة الناشئين.

انتهى ** 2342