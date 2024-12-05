بوتين: نعوّل على توقيع الشراكة الاستراتيجية مع طهران

واشار بوتين إلى أنّ لدى روسيا وإيران "مشاريع مشتركة ضخمة، ولا سيما في مجالي الطاقة والأمن"، مضيفاً أنّ بلاده "تعوّل على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى روسيا".

كما أكد، في كلمة ألقاها خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي"، أنّ "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران مستقرة"، لافتاً إلى أنّ "حجم التبادل التجاري بينهما آخذ في الازدياد".

*مجموعة البريكس

وصرّح بوتين، بأنّ "مجموعة بريكس تولي الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام دفع رقمي موحّد"، موضحاً أنّ "مشكلات المدفوعات خطيرة، وهي تعيقنا إلى حد ما، والاقتصاد العالمي يتطور، وعدد الشركاء آخذ في الازدياد".

وتابع: "الجميع لا يريد طرقاً آمنةً للتواصل الاقتصادي والمدفوعات فقط، بل الوسائل الحديثة للحسابات أيضاً".

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الروسي أنّ "عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى سوف تتطوّر، ولن يستطيع أحد حظرها بغضّ النظر عن مصير الدولار".

*واشنطن تستغلّ اقتصادات العالم لمصلحتها الخاصة عبر الدولار

ولفت بوتين إلى أنّ "استخدام الولايات المتحدة الدولار كعملة عالمية يجعل الأرباح تهبط عليها من السماء"، إذ إنّ واشنطن "تستغلّ اقتصادات العالم لمصلحتها الخاصة عبر الدولار".

وتطرّق الرئيس الروسي إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية، ورأى أنّها "لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة من روسيا، بل بتعطيل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية أيضاً".

يُذكر أنّ منتدى الاستثمار الـ15 يعقد في الفترة من 4 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في مركز التجارة العالمي في موسكو.

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