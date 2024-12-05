٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٢ ص
رمز الخبر: 85680650
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journalistکاظم شماعییان

مراسم تشييع جثامين الشهداء المجهولين في جامعة طهران

٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٢ ص
رمز الخبر: 85680650
مراسم تشييع جثامين الشهداء المجهولين في جامعة طهران

طهران/ 5 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – بدات صباح اليوم الخميس مراسم تشييع جثامين الشهداء المجهولين، في جامعة طهران، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها).

ويتم اليوم، تشييع جثامين 300 من الشهداء المجهولين للدفاع المقدس في طهران وباقي محافظات البلاد بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وذلك بمشاركة ابناء الشعب.

ويجري اليوم تشييع جثامين 100 من الشهداء المجهولين في طهران، و 200 جثمان للشهداء المجهولين في باقي المحافظات.

وبما انه تمت تسمية يوم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بيوم الشهيد المجهول، فقد تم خلال عدد من السنوات الماضية، تشييع الشهداء المجهولين في هذا اليوم.

وسيتم مواراة جثامين هؤلاء الشهداء الثرى في اكثر من 100 موقع في أرجاء البلاد بصورة محلية ومناطقية وفي المدن والمحافظات.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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