مراسم تشييع جثامين الشهداء المجهولين في جامعة طهران

ويتم اليوم، تشييع جثامين 300 من الشهداء المجهولين للدفاع المقدس في طهران وباقي محافظات البلاد بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وذلك بمشاركة ابناء الشعب.

ويجري اليوم تشييع جثامين 100 من الشهداء المجهولين في طهران، و 200 جثمان للشهداء المجهولين في باقي المحافظات.

وبما انه تمت تسمية يوم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بيوم الشهيد المجهول، فقد تم خلال عدد من السنوات الماضية، تشييع الشهداء المجهولين في هذا اليوم.

وسيتم مواراة جثامين هؤلاء الشهداء الثرى في اكثر من 100 موقع في أرجاء البلاد بصورة محلية ومناطقية وفي المدن والمحافظات.