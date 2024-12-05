قاليباف: لا يجب ان نغفل عن نهج الشهداء

واضاف قاليباف في كلمة له في مراسم تشييع الشهداء المجهولين للدفاع المقدس اقيمت بجامعة طهران، ان المقاتلين، كانوا ينطلقون من هذه المواقع في أرجاء البلاد الى ساحات الدفاع المقدس مودعين من عوائلهم.

واوضح ان هؤلاء الشهداء المجهولين هم اولئك الذين نشأوا في مدرسة القرآن وأهل البيت (ع)، وتربوا في احضان امهات يقتدين بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

واكد قاليباف ان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا مضيفا انه ليس هناك شيء افضل من الشهادة لعزتنا وكرامتنا، وان الله قد وعد بالنصر. يجب الوقوف بوجه الصهاينة المتوحشين الذين لا يفهون شيئا عن الانسانية.

وقد جرت اليوم الخميس، مراسم تشييع جثامين 300 من الشهداء المجهولين للدفاع المقدس في جامعة طهران ومحافظات البلاد، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س) وذلك بمشاركة ابناء الشعب.