محافظ خوزستان: زلزال اليوم، خلف 29 مصابا

واضاف موالي وهو يتحدث للصفحيين ان الهزة الارضية تسببت باصابة 29 شخصا، كانت اصابة كلهم طفيفة وغادروا المستشفى بعد تلقي العلاج ما عدا شخص واحد.

وكان زلزال قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر قد وقع عند الساعة 7:32 من صباح اليوم على اعماق 10 كيلومترات بين مدينتي هفتكل ومسجد سليمان، اعقبته هزات ارضية ارتدادية.

واضاف المحافظ انه تم بعد وقوع الزلزال تشكيل لجنة الازمات بالمحافظة وايفاد فرق الاغاثة والتقييم لدراسة الخسائر وتقديم المساعدات.

واكد موالي زادة ان الزلزال لم يلحق اضرارا بشبكات المياه والكهرباء والغاز.