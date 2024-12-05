غريب ابادي: لايران و الصين، مواقف مشتركة من القضايا الدولية

وكتب غريب ابادي الذي يزور بكين، على حسابه في منصة "اكس" انه التقى اليوم وكيل وزارة الخارجية الصينية ماجاو شو في بيكن. وتم خلال اللقاء البحث في الحوار الاخير بين ايران والدول الاوروبية الثلاث في جنيف حول امكانية استئناف المحادثات الرامية لرفع العقوبات.

واضاف انه تم التاكيد على ضرورة استمرار المشاورات بين الطرفين بخصوص القضايا الدولية المهمة والمزيد من تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المنظمات الدولية.

وتابع ان ايران والصين، وفضلا عن علاقاتهما الاستراتيجية الثنائية، لديهما مواقف مشتركة ومتقاربة تجاه القضايا الدولية المختلفة.

واضاف غريب ابادي ان الحوار والتعامل وتبادل وجهات النظر المستمر والممنهج مع الصين فيما يخص القضايا الحقوقية والدولية المختلفة، لتعميق التنسيق والتعاون في هذه الموضوعات، امر ضروري. ان ايران والصين، يعارضان الاحادية القطبية ومتفقان في الراي على تعزيز الجنوب والحوكمة العالمية العادلة والمنصفة.