٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85681072
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journalistکاظم شماعییان

تشغيل ممر لتبادل الخدمات الدولية بهدف توسيع التعامل الخارجي

٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85681072
تشغيل ممر لتبادل الخدمات الدولية بهدف توسيع التعامل الخارجي

طهران/ 5 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – قال مساعد وزير الاتصالات، رئيس مؤسسة التكنولوجيا الايرانية محمد محسن صدر اليوم الخميس انه سيتم بنهاية الشهر القادم تشغيل ممر لتبادل الخدمات الدولية بهدف تبادل المعطيات بين الاجهزة التنفيذية لايران مع باقي الدول.

وقال صدر لمراسل ارنا ان مؤسسة تكنولوجيا المعلومات كانت تضطلع بدرو ذراع التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

واكد انه يتم في الوقت الحاضر، بلورة مسار جديد بالتعاون مع المؤسسات الاخرى لكي يتم تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص.

واشار الى مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع بيئي للاعمال لايجاد سلسلة ومنطقة حرة للخدمات الهندسية لتنفيذ المشروعات الدولية.

وحول المناطق الحرة قال صدر ان الهدف هو الوصول الاكبر لهذه المناطق ووضع امكانات اكثر بتصرف الاعمال لتتمكن من تنفيذ مشروعات المقاولين في خارج البلاد، ولتتمكن البلاد بذلك من تحقيق صادرات الخدمات الهندسية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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