٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85681089
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journalistکاظم شماعییان

اقامة الليلة الرابعة من مراسم احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٤١ م
رمز الخبر: 85681089
اقامة الليلة الرابعة من مراسم احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

طهران/ 5 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – اقيمت الليلة الرابعة من مراسم احياء ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س) مساء اليوم الخميس بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وذلك في حسينية الامام الخميني (رض).

وشارك في المراسم جمع من مُعزي أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام).

وتلا في المراسم مهدي سماواتي دعاء التوسل في ذكرى ليلة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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