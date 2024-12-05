الرئيس بزشكيان يتصل هاتفيا بمحافظ خوزستان لمتابعة أوضاع منكوبي الزلزال

وفي هذا الاتصال الهاتفي، استفسر الرئيس بزشكيان عن حجم الاضرار التي لحقت بالمناطق التي ضربها الزلزال، وخاصة منطقة جلجير التابعة لمدينة مسجد سليمان، وسير علاج المصابين واغاثة المنكوبين واسكانهم الموقت.

كما أصدر رئيس الجمهورية الايعازات اللازمة للإسراع في تقديم الخدمات لمنكوبي الزلزال.

وأعلن الرئيس بزشكيان أيضًا أن الحكومة ستستخدم كافة مرافقها لدعم المتضررين من الزلزال وستبذل كل جهد ممكن للتعويض عن الأضرار وتوفير الراحة للمنكوبين.

كما أصدر الايعازات خاصة للإسراع في إيصال الإغاثة وتلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي، وأشاروا إلى أن كافة المؤسسات الحكومية ملزمة بمتابعة الوضع بشكل دقيق وعاجل حتى يتمكن أهالي المنطقة من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه قدم محافظ خوزستان محمد رضا موالي زادة، في هذا الاتصال الهاتفي ، تقريراً عن عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات لمنكوبي الزلزال، وقال: "يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أهالي المنطقة، وقد وصلت فرق الاغاثة والإنقاذ إلى مكان الزلزال فور وقوعه".

يذكر زلزالا بقوة 5.6 جرحة على مقياس ريختر، ضرب صباح اليوم الخميس، منطقة جلجير بمدينة مسجد سليمان، ما ادى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية الحضرية والريفية، فضلا عن إصابة بعض السكان.

وعقب الزلزال تم حشد كافة المرافق والامكانيات واستنفار المؤسسات والمرافق لتقديم الإغاثة والرعاية لمنكوبي الزلزال، كما اقيمت 3 مخيمات إيواء طارئة في منطقة جلجير لايواء المنكوبين.

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