اصابة 48 شخصا في زلزال خوزستان جنوب غرب ايران

وقال موالي زاده في تصريح صحفي مساء الخميس: ان أحد المصابين الذي تم نقله إلى المستشفى بحاجة إلى عملية جراحية، وسيتم إجراؤها قريبًا.

واضاف: تم إجراء زيارات ميدانية للمناطق المتضررة من الزلزال في المحافظة ويجري التقييم اللازم.

وتابع موالي زاده: تم إنشاء 3 مخيمات لإيواء منكوبي الزلزال في منطقة جلجير بمدينة مسجد سليمان، لايواء الاسر التي تعرضت منازلها لأضرار جسيمة.

يذكر ان زلزالا ضرب محافظة خوزستان جنوب غرب ايران صباح الخميس بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ما ادى الى الحاق اضرار بـ 250 وحدة سكنية.

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