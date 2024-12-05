الألعاب الآسيوية للصم؛ ايران في مركز الوصافة في ختام اليوم السادس

وبلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية في ختام اليوم السادس ، يوم امس الخميس، 21 ميدالية ؛ 8 ذهبية و 3 فضية و 10 برونزية.

وفي جدول توزيع الميداليات، تتصدر كوريا الجنوبية برصيد 26 ميدالية ؛ 11 ذهبية و7 فضية و8 برونزية.

وجاءت ميداليات البعثة الايرانية كما يلي:

الميدالية الذهبية:

يزدان إسلامي (رمي الثقل)، امير حسين زارع (رمي القرص)، فريق الشطرنج المؤلف من 4 لاعبين، محدثة غلام نجاد (تايكواندو)، فاطمة الزهراء زليكاني (تايكواندو)، شبنم ياري (تايكواندو)، نسيبة شهبازي (تايكواندو)، مهدي بوراسماعيل (تايكواندو).

الميدالية الفضية:

مرضية خوش احوال (تايكواندو)، وحيد زين علي (تايكواندو)، مهران سرفراز (جري 10.000 متر).

الميدالية البرونزية :

آرمين رحمت بور (شطرنج)، علي رضا كرماني (بولينغ)، زهراء جهرة عالم (ألعاب القوى)، مهران سرفراز (ألعاب القوى)، منتخب تنس الطاولة، فريق التايكواندو-بومسي، مريم خدابنده (تايكواندو)، أمير سالار أميري (تايكواندو)، بهزاد أميري (تايكواندو)، علي رضا شريفي منش (تايكواندو).

انتهى ** 2342