٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85681210
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قاليباف: طريق الشهداء يستمر بالتنمية الاقتصادية وحل مشاكل الشعب

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٥٥ ص
رمز الخبر: 85681210
قاليباف: طريق الشهداء يستمر بالتنمية الاقتصادية وحل مشاكل الشعب

ساري / 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف باننا سنواصل طريق شهداء سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) بالتنمية الاقتصادية وحل مشاكل وهموم الشعب.

وخلال حضوره يوم امس الخميس، منزل الطيار الشهيد أحمد كشوري في مدينة سيمرغ بمحافظة مازندران شمال ايران، قال قاليباف: نحن مسؤولون من عدة جوانب، فمن ناحية كنا رفاق السلاح والخندق مع هذا الشهيد والشهداء العظام، ومن ناحية أخرى نحن مسؤولون في الوطن وأمام الشعب.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أهمية حل مشاكل الشعب وتقدم البلاد، وقال: من واجبنا أن نثبت فعالية الدين في إدارة المجتمع أمام الشهداء اليوم، إذا لم يتم ذلك فإننا سنكون مقصرين في اداء الدين للشهداء، وصداقة الشهداء واهدافهم العليا.

وأضاف قاليباف: الشهداء واهداف الشهداء وثقافة أهل البيت (ع) والتربية القرآنية جعلتنا جميعا مسؤولين للوقوف امام الظلم والجور ومكافحتهما. بالطبع، ندرك أن هذه الخطوة مكلفة ، لكننا نعتقد أنه في بلدنا يمكننا اتخاذ خطوات أفضل ونرى التقدم ونحل مشاكل الشعب.

انتهى ** 2342

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