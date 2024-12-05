قاليباف: طريق الشهداء يستمر بالتنمية الاقتصادية وحل مشاكل الشعب

وخلال حضوره يوم امس الخميس، منزل الطيار الشهيد أحمد كشوري في مدينة سيمرغ بمحافظة مازندران شمال ايران، قال قاليباف: نحن مسؤولون من عدة جوانب، فمن ناحية كنا رفاق السلاح والخندق مع هذا الشهيد والشهداء العظام، ومن ناحية أخرى نحن مسؤولون في الوطن وأمام الشعب.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أهمية حل مشاكل الشعب وتقدم البلاد، وقال: من واجبنا أن نثبت فعالية الدين في إدارة المجتمع أمام الشهداء اليوم، إذا لم يتم ذلك فإننا سنكون مقصرين في اداء الدين للشهداء، وصداقة الشهداء واهدافهم العليا.

وأضاف قاليباف: الشهداء واهداف الشهداء وثقافة أهل البيت (ع) والتربية القرآنية جعلتنا جميعا مسؤولين للوقوف امام الظلم والجور ومكافحتهما. بالطبع، ندرك أن هذه الخطوة مكلفة ، لكننا نعتقد أنه في بلدنا يمكننا اتخاذ خطوات أفضل ونرى التقدم ونحل مشاكل الشعب.

انتهى ** 2342