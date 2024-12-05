٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85681213
T T
٠ Persons

المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات قوات الاحتلال وتستهدف آلياته في شمالي قطاع غزة

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٨ ص
رمز الخبر: 85681213
المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات قوات الاحتلال وتستهدف آلياته في شمالي قطاع غزة

طهران / 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة. 

ودمّرت سرايا القدس آليتين إسرائيليتين بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زُرعت مسبّقاً - في منطقة التوغل في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزّة.

وأكّدت كتائب شهداء الأقصى تفجير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بصورة مباشرة، في شارع أبو العيش، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة. 

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاستهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط شارع الجامعة، في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح. 

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .