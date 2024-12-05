المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات قوات الاحتلال وتستهدف آلياته في شمالي قطاع غزة

ودمّرت سرايا القدس آليتين إسرائيليتين بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زُرعت مسبّقاً - في منطقة التوغل في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزّة.

وأكّدت كتائب شهداء الأقصى تفجير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بصورة مباشرة، في شارع أبو العيش، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.

أمّا قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاستهدفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط شارع الجامعة، في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح.

انتهى ** 2342