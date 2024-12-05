٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85681214
T T
٠ Persons

حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد الشعبي لإدارة غزة

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٢٦ ص
رمز الخبر: 85681214
حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد الشعبي لإدارة غزة

طهران / 6 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة غزة في المرحلة التالية لحرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 14 شهراً.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الحركة قالت في بيان يوم الخميس، إن وفداً قيادياً اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، “على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.

وأضافت حماس في بيانها: “أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة”.

وقالت حماس في البيان ذاته، إن وفدها أجرى لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحث معه مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما تحدث البيان عن لقاء وفد حماس عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .