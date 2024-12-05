حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد الشعبي لإدارة غزة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الحركة قالت في بيان يوم الخميس، إن وفداً قيادياً اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، “على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة”.

وأضافت حماس في بيانها: “أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة”.

وقالت حماس في البيان ذاته، إن وفدها أجرى لقاء مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحث معه مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما تحدث البيان عن لقاء وفد حماس عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

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