المقاومة توقع قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب وتخوض اشتباكات في نابلس

وقالت السرايا في بيانٍ، قائلةً إنّه "بعد وصول القوة الإسرائيلية إلى مقتلة الكمين تمكنا من تفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة".

إضافةً إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس أنّ مقاتليها يتصدون مع إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في المدينة نابلس ومخيم بلاطة.

وأكدت، في بيانٍ منفصل، أنّ المقاتلين يستهدفون قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، مشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي "وفق متطلبات وظروف الميدان".

وفي بيانٍ آخر، شدّدت سرايا القدس - كتيبة نابلس على أنّ مقاتليها يخوضون، مع إخوانهم، معارك ضارية ضد قوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال في مخيم بلاطة.

وأضافت أنّ المقاتلين يستهدفون قوات المشاة والآليات العسكرية الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، "وفق متطلبات وظروف الميدان".

كذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الجلزون في رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في الضفة الغربية، وسط اعتداءات على الفلسطينيين، إذ اعتقلت عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت في اتجاه منازل الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم. واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضاً مدينة قلقيلية، وبلدتي دير الغصون عتيل شمال طولكرم.

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