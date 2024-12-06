٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85681248
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كتائب "حزب الله" العراقي يرد على الجولاني: بأسنا الشديد يطال الداعمين قبل أدواتهم

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ ص
رمز الخبر: 85681248
كتائب "حزب الله" العراقي يرد على الجولاني: بأسنا الشديد يطال الداعمين قبل أدواتهم

طهران / 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-رد الناطق العسكري لكتائب "حزب الله" العراقي "جعفر الحسيني"، على تخرصات قائد "هيئة تحرير الشام الارهابية" المدعو ابو محمد الجولاني بشأن العراق وشعبه.

وقال الحسيني: "قبل أن يعلّموك أسيادك كيفية قتل الأبرياء وتشريد المستضعفين، كان ينبغي أن يعطوك دروسا في آداب الحديث، حينما تذكر العراق وشعبه، وعليك أن تسأل محرضيك في عواصم الشر والتطبيع، ماذا يعني إذا قررت كتائب حزب الله الدخول في المعركة، وما الذي سيحدث لك وللقردة المتصهينين المصفقين لما يجري، فضلا عما سيحصل على هذه العواصم الداعمة لإجرامك!".

واضاف ان الكتائب سبق ان قالت كلمتها في وعد لها: إن "بأسنا الشديد يطال الداعمين قبل أدواتهم، و(ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍۢ)".

وذكر: "نحن نعلم، إن هؤلاء المحرضين قد اتفقوا مع الكيان الصهيوني ضد شعب سوريا ومحور الممانعة وأنّى لهم ذلك، (فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)، أتعطون للعراقيين الأمان ولا أمان لمستضعفي الأمة!".

وقال ايضا: "أيها الحالم بحكم الجور، اعلم إن أصحاب البصيرة والمجاهدين يعلمون ماذا تعني سوريا لحاضر ومستقبل العراق والأمة".

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