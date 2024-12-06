عراقجي یغادر إلى بغداد

وسيناقش "عباس عراقجي" خلال زيارته للعراق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في بغداد بحضور وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا، بهدف استعراض التطورات الأخيرة.

وسيجري عراقجي خلال هذه الزیارة، مشاورات مع نظيره العراقي "فؤاد حسين"، ومن ثم سيعقد اجتماعات مع رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني" والرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد".

یذکر أنه توجه "عراقجي" قبل بضعة أيام إلى دمشق وأنقرة والتقى نظرائه في سوريا وتركيا لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة في سوريا.

کما التقى وزير الخارجية الإيراني، الرئيس السوري "بشار الأسد" في دمشق وأكد دعم ایران الشامل لسوریا في الحرب ضد الإرهاب.

انتهی**3280