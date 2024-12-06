وقال الفياض خلال كلمة الملتقى الأمني لوجهاء عشائر نينوى إنه "لا يمكن للعراق غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية"، مشيراً الى أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحدثت فرقاً نوعياً بالتعامل مع المواطنين".

نتنياهو یسعى إلى توسيع الصراع من أجل تخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني

وأضاف: "تداعيات كبيرة في المنطقة بدأت قبل نحو عام من فلسطين، ونقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة"، مبيناً أن "المجرم نتنياهو سعى إلى توسيع الصراع من أجل تخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني بسبب عدوانه المستمر".

وتابع: إن "يوم 7 تشرين الأول 2023 أودى بكل أحلام التطبيع، لذا عمد العدو إلى إبداء ردود واسعة تتخطى كل المقاييس، والمعركة الحقيقية هي بين الأمة وأعدائها الحقيقيين الذين يغتصبون الأرض، والذين يريدون تغيير الوعي لدى شعوبنا".

ولفت الى أن "العراق اليوم هو غير العراق 2014، وكذلك الموصل، ونحن في طريق تصاعدي، والمجاميع الإرهابية اليوم تحمل الأسماء نفسها التي حاربناها، ونينوى هي الميدان الأكبر الذي حارب داعش وغيره".

وبين أنه "لا يمكن لنا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية المدعومة بأجندات خارجية وتدخلات غربية، والترويج لعصابات داعش".

وأكمل أن "العراق وإن لم يكن طرفاً في الأزمة فإن عليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة له، وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم".

ونوه الى أن "ما يريده العراق هو الرغبة في أن ينجو الشعب السوري"، مختتماً قوله بأنه "لا شراكة حقيقية ما لم نشترك في حمل السلاح والدفاع عن الوطن".

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