تأكيد عراقي سوري على استمرار التشاور والتنسيق

وأكد وزير الخارجية العراقي متابعة المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة کما أكد وزير الخارجية السوري أن التطورات الحالية قد تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة ككل.

ووصل وزير الخارجية السوري "بسام الصباغ"مساء الخميس، إلى العاصمة بغداد، لحضور اجتماع ثلاثي من المقرر عقده غداً الجمعة، مع وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي.

وتشهد العاصمة بغداد، الیوم الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في السوريا وتأثيراتها على المنطقة ككل.

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