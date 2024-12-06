٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85681419
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تأكيد عراقي سوري على استمرار التشاور والتنسيق

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85681419
تأكيد عراقي سوري على استمرار التشاور والتنسيق

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- بحث وزير الخارجية العراقي مع نظيره السوري التطورات الأمنية في سوريا وسبل التعاون المشترك مشددين على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي متابعة المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة کما أكد وزير الخارجية السوري أن التطورات الحالية قد تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة ككل.

ووصل وزير الخارجية السوري "بسام الصباغ"مساء الخميس، إلى العاصمة بغداد، لحضور اجتماع ثلاثي من المقرر عقده غداً الجمعة، مع وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي.

وتشهد العاصمة بغداد، الیوم الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في السوريا وتأثيراتها على المنطقة ككل.

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