٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85681566
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رئيس وزراء العراق: ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٤٩ م
رمز الخبر: 85681566
رئيس وزراء العراق: ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، في بغداد، التطورات الحاصلة في سوريا، مؤكداً بذل الجهود في سبيل احتواء الأزمة في البلد الجار لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي وقال إن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير استقبل عراقجي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً ما يجري على الساحة السورية.

وأكد السوداني بحسب البيان، أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية احترام سيادة الأراضي السورية.

وشدد على مواصلة العراق "بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي".

وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا "لا ينفصل" عما شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

 ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الیوم الجمعة إلى العاصمة العراقیة بغداد لبحث التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وقال عراقجي قبيل الاجتماع الثلاثي مع وزيري خارجية العراق وسوريا في بغداد، للصحافيين: إن الوضع الخاص في سوريا يتطلب التشاور بشأنه.

وأكد أن زيارته إلى العراق تأتي استكمالاً لجولاته الإقليمية إلى البلدين تركيا وسوريا قبل أيام.

وتابع عراقجي: الوضع في المنطقة، وخاصة في سوريا، حساس للغاية، وهذا يتطلب التشاور والتنسيق بين كافة الدول المعنية.

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