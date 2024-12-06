عراقجي: إيران مستعدة لدعم سوريا حكومة وشعبا وجيشا

وقال "عراقجي" خلال زيارته إلى بغداد وردا على سؤال مراسل رووداو الإعلامية في كردستان العراق بعد لقائه الرئيس العراقي: إن هدفنا هو تعزيز التشاور والتنسيق لدعم الحكومة والشعب السوري وتكثيف التنسيق في المواقف السياسية المشتركة.

وأشار إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية ستستمر لتعزيز التنسيق المشترك، مؤكدا أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد حظي ترحيبا من الرئيس العراقي.

توجه وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"،الیوم الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء المحادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في بغداد بحضور وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا، بهدف استعراض التطورات الأخيرة.

وسيجري عراقجي خلال هذه الزیارة، مشاورات مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" ومن ثم سيعقد اجتماعات مع رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني" والرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد".

یذکر أنه توجه "عراقجي" قبل بضعة أيام إلى دمشق وأنقرة والتقى نظرائه في سوريا وتركيا لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة في سوريا.

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