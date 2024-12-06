٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85681626
T T
٠ Persons

سمات

إيران: اجراءات الحظر الأحادية الجانب تمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٦ م
رمز الخبر: 85681626
إيران: اجراءات الحظر الأحادية الجانب تمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- قال مدير عام الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإیرانیة "علي موسوي": إن اجراءات الحظر أحادية الجانب تمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ.

وقال "علي موسوي" خلال كلمة ألقاها في محكمة العدل الدولية في لاهاي (هولندا) : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تستثن من التكاليف التي فرضها تغير المناخ على العالم وأضاف: إن طبيعة تغير المناخ ونطاقه وتداعیاته، خاصة في ظل التمييز بين الحكومات النامية والمتقدمة، تعتمد على مستوى التزامات الحكومات.

وأضاف: علی البلدان المتقدمة التي ساهمت بشكل كبير في انبعاث الغازات الدفيئة أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والدعم المالي وبناء القدرات كما أن أي إجراء لمنع تقديم المساعدات المذكورة يعد انتهاكا لالتزامات الدول بموجب اتفاقيات تغير المناخ.

وأشار إلى عدم شرعية التدابير القسرية أحادیة الجانب وقال إن اتخاذ الدول المتقدمة، مثل هذه الإجراءات، يتعارض مع التزاماتها بموجب النظام القانوني لتغير المناخ ویمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .