إيران: اجراءات الحظر الأحادية الجانب تمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ

وقال "علي موسوي" خلال كلمة ألقاها في محكمة العدل الدولية في لاهاي (هولندا) : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تستثن من التكاليف التي فرضها تغير المناخ على العالم وأضاف: إن طبيعة تغير المناخ ونطاقه وتداعیاته، خاصة في ظل التمييز بين الحكومات النامية والمتقدمة، تعتمد على مستوى التزامات الحكومات.

وأضاف: علی البلدان المتقدمة التي ساهمت بشكل كبير في انبعاث الغازات الدفيئة أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والدعم المالي وبناء القدرات كما أن أي إجراء لمنع تقديم المساعدات المذكورة يعد انتهاكا لالتزامات الدول بموجب اتفاقيات تغير المناخ.

وأشار إلى عدم شرعية التدابير القسرية أحادیة الجانب وقال إن اتخاذ الدول المتقدمة، مثل هذه الإجراءات، يتعارض مع التزاماتها بموجب النظام القانوني لتغير المناخ ویمنع الدول من الالتزام بتعهداتها في مجال تغير المناخ.

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