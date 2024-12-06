٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85681675
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خروج مليوني بصنعاء في مسيرة "ثابتون مع غزة ... بلا كلل ولا ملل ولا تردد"

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٢٧ م
رمز الخبر: 85681675
خروج مليوني بصنعاء في مسيرة "ثابتون مع غزة ... بلا كلل ولا ملل ولا تردد"

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة، خروجاً مليونياً في مسيرة "ثابتون مع غزة ... بلا كلل ولا ملل ولا تردد" تأكيداً على استمرار جبهة المساندة والدعم لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.

وعبرت الحشود المليونية عن الفخر والاعتزاز بالعمليات البطولية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت البوارج والسفن الأمريكية وعمق العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، إسناداً لغزة وانتصاراً للقضية الفلسطينية.

وجددت التأكيد على تأييد وتفويض قائد الثورة اليمنية، والجهوزية العالية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد لقوى العدوان والاستكبار العالمي، وردع العدو الصهيوني الغاصب والمجرم بكل الوسائل مهما كانت التحديات.

وأكدت الحشود الاستمرار في المواقف والأنشطة الشعبية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتعبئة والتحشيد في إطار معركة " الفتح الموعود والجهاد المقدس" حتى تحقيق النصر ودحر الأعداء.

وأدانت بشدة الهجمات الإرهابية على سوريا التي تشنها جماعات وتنظيمات إرهابية بمشاركة قوات أجنبية تنفيذاً لمخططات أمريكية وصهيونية لاستهداف وتفكيك محور المقاومة وإشعال الفتنة بين المسلمين وصرف الأنظار عن غزة وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الفاشي بحق الشعب الفلسطيني.

انتهی**1426

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