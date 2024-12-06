رئيس البرلمان العراقي: الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج إلى التعامل بحكمة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: إن "المشهداني استقبل وزير الخارجية السوري بسام صباغ والوفد المرافق وبحث معه التطورات على الأراضي السورية وما يجري من أوضاع إقليمية ودولية حيث قدم الوزير السوري شرحاً وافياً للأحداث".

وأكد المشهداني: إن "الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج الى التعامل بحكمة"، مشيراً الى "ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لدول الجوار لإيجاد مخرج آمن للأوضاع بما يصب في مصلحة الشعب السوري أولاً وشعوب المنطقة".

وسبق أن التقى وزير الخارجية السوري وتحدث مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء العراقي ورئيس هذا البلد.

وشارك الصباغ اليوم في الاجتماع الثلاثي الذي حضره وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي و وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وعقد هذا الاجتماع الثلاثي، الذي استضافته بغداد، بهدف بحث التطورات في سوريا وانعكاساتها على المنطقة.

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