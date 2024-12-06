وزير الخارجية العراقي: أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه السوري والايراني في بغداد: إنه "تم الاجتماع اليوم وبحثنا الأوضاع في سوريا بصورة تفصيلية وتبعاته على الدول المجاورة ولاسيما العراق"، مؤكدا أن" أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة".

وأضاف: أن "الهجمات على سوريا من قبل التنظيمات الإرهابية مدانة أينما كانت"، مشيرا إلى إن "العراق كان أيضا من ضحايا الإرهاب ومحاربيه".

وتابع: إن "موقف العراق واضح وأمن سوريا والعراق مرتبط"، مؤكدا على "حماية أراضي العراق وحدوده وإبعاده عن أي هجمات إرهابية من خلال القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها".

وأكد حسين أيضا خلال المؤتمر الصحفي: إن "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية أرض الوطن"، موضحا أن "بغداد ستبادر بعقد اجتماع لعدد من الدول في بغداد لمناقشة الأوضاع الخطيرة في سوريا".

وتابع: "سندعو إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى الوزراء وسنفعل كل السبل الدبلوماسية للوصول إلى التهدئة بالوضع السوري"، لافتا إلى أنه "تم التواصل مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات ومصر والأردن، حيث سيتم العمل معاً للتنسيق بهذا الشأن".

وأكد حسين دعم العراق لـ"الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية".

كما أشار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى رسالة الاجتماع الثلاثي اليوم بين وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق وقال:الرسالة الأولى هي دعم الحكومة والشعب السوري في حربهما ضد الجماعات الإرهابية التكفيرية.

وقال عباس عراقجي في هذا اللقاء: لا شك أن هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا تنفذ هذه الهجمات انسجاما مع مؤامرة أمريكية صهيونية.

وأكد: "عقدنا اليوم اجتماعات جيدة في بغداد واستعرضنا القضايا الثنائية بين البلدين وناقشنا بشكل خاص التطورات في سوريا والآن العلاقات الثنائية بين إيران والعراق تسير على طريق جيد".

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