نؤكد على العمل الجماعي للتصدي للإرهاب/ الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا و غزه ولبنان مدانة

وفي بيان مشترك، تلال الاجتماع في وزارة الخارجية العراقية، أكد الوزراء "خطورة الأحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الأطراف في المنطقة"، محذّرين من "احتمالات توسّع أبعادها، التي ستمثّل خطراً شديداً على الدول الثلاث، وتهدّد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".

وحثّ الوزراء أيضاً على "ضرورة حشد جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً، وسوريا على وجه الخصوص".

إضافةً إلى ذلك، أكد البيان "الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث، المتابعة هذه التطورات والاستعداد لأي تطورات في الأيام القادمة"، واحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

ودانوا أيضاً "الإرهاب بكل أشكاله وصوره المصنّفة من قبل مجلس الأمن"، مؤكدين "العمل الجماعي للتصدي له". كما دانوا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، وعلى غزة ولبنان.

انتهى