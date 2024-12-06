تخت روانجي: إيران عازمة على مواصلة التشاور مع شركائها لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية

وكتب تخت روانجي في حساب المستخدم الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): أجريت محادثات بناءة ومثمرة مع أندريه رودنكو وسيرجي ريابكوف، نائبي وزير الخارجية الروسي في موسكو.

واضاف: ناقشنا التطورات الثنائية والإقليمية والدولية وكذلك آفاق المحادثات النووية ورفع العقوبات. إيران عازمة على مواصلة التشاور مع شركائها لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأجرى تخت روانجي، في زيارته إلى موسكو، محادثات مع سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون العلاقات مع دول أميركا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول البريكس والأمن الدولي.

وفي هذا اللقاء، أكد نائبا وزيري خارجية إيران وروسيا على مواصلة المشاورات والتفاعلات الدولية، فضلا عن تعزيز آليات التعددية.

كما التقى تخت روانجي مع أندريه رودنكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد نائبا وزيري خارجية البلدين على مواصلة المتابعات والمشاورات بشأن التسهيلات القانونية والجمركية كبنية تحتية للتبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، والممر الشمالي الجنوبي وآلية التشاور 3+3 فيما يتعلق بالقوقاز.

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