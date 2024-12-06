٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85681829
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الرئيس بزشكيان: سيتم إرسال فريق لدراسة مشاكل منكوبي زلزال خوزستان

٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٢١ م
رمز الخبر: 85681829
الرئيس بزشكيان: سيتم إرسال فريق لدراسة مشاكل منكوبي زلزال خوزستان

طهران / 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بانه سيتم ارسال فريق الى منطقة الزلزال في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران لدراسة مشاكل المنكوبين والعمل معالجتها.

وقال الرئيس بزشكيان في الاشارة الى الزلزال الذي ضرب مدينتي هفتكل ومسجد سليمان في محافظة خوزستان صباح الخميس: الحمد لله، لم تقع ضحايا في هذا الزلزال وسيتم ارسال فريق الى منطقة الزلزال لدراسة الاضرار الحاصلة وسنساعد على حل المشاكل التي نشأت قدر الإمكان.

وتحدث رئيس الجمهورية مساء الخميس مع محمد رضا موالي زاده، محافظ خوزستان، واطلع على آخر الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلزال وعلاج المصابين.

وشدد الرئيس بزشكيان في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة المتابعة السريعة لشؤون منكوبي الزلزال وتلبية احتياجاتهم.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة  7:32 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (4:02 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وأسفر الزلزال عن إصابة 48 شخصًا تمت معالجتهم وغادورا المستشفيات.

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