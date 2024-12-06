إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز آليات التعددية

وأجرى مجيد تخت روانجي، النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، في زيارته إلى موسكو، محادثات مع سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون العلاقات مع دول أميركا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول البريكس والأمن الدولي.

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، تمت مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى آخر التطورات في مجال التعاون في إطار البريكس.

وفي هذا اللقاء، أكد نائبا وزيري خارجية إيران وروسيا على استمرار المشاورات والتفاعلات الدولية، فضلاً عن تعزيز آليات التعددية.

ومن القضايا الاخرى التي نوقشت ، دعم السلام والأمن الدوليين في ظل الاوضاع غيرة المستقرة التي تحاول بعض الدول تأجيجها بإجراءات أحادية ومخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية.

كما التقى تخت روانجي، النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، مع أندريه رودنكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

وفي هذا اللقاء الذي جرى بحضور كاظم جلالي سفير إيران لدى روسيا، تم تبادل الآراء حول آخر مجالات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد نائبا وزيري خارجية البلدين على استمرار المتابعات والمشاورات فيما يتعلق بالتسهيلات القانونية والجمركية باعتبارها البنية التحتية للتبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين وممر الشمال -الجنوب والآلية التشاورية 3+3 فيما يتعلق بالقوقاز.

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