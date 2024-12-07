القمر الصناعي "فخر 1" للجيش الايراني يرسل اولى ذبذباته الى الارض

وحمل الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سيمرغ" الجمعة، القمر الصناعي "فخر 1" للجيش الايراني ومنظومة "سامان 1" للتنقل المداري، الى الفضاء.

القمر الصناعي "فخر 1" صنع خصيصا لتلبية حاجات الجيش الايراني، من قبل شركة "صاايران" التابعة لوزارة الدفاع الايرانية.

كما نجح الصاروخ "سيمرغ"، وهو صاروخ ذو مرحلتين ويعمل بالوقود السائل بوضع منظومة التنقل المداري "سامان " ايضا في مدار الارض، ويبلغ وزن القمر الصناعي "فخر 1" ومنظومة "سامان 1" 300 كغم معا.

ويعتبر الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سيمرغ"، صاروخ الفضاء الايراني الوحيد، الذي تم تطويره لحمل مثل هذه المقذوفات الى مدارات LEO حول الارض.

ويزن الصاروخ "سيمرغ" 80 طنا، ويمضي في جو الارض 105 ثوان في المرحلة الاولى، و340 ثانية في المرحلة الثانية، وتبلغ سرعته عند وضع الاقمار الصناعية والمقذوفات في مدار الارض 7754 مترا في الثانية.

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