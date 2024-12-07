22 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الجمعة ، 14 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، ومواجهات وإلقاء حجارة.

وفي التفاصيل، دارت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس.

واستهدف مقاومون بإطلاق النار مستوطنة “شاكيد” في جنين، كما اندلعت اشتباكات مسلحة عند دوار البادية وإلقاء عبوات ناسفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي يعبد ودير أبو ضعيف بجنين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة البيرة وبلدة قبيا ومخيم الجلزون برام الله، وبلدتي يعبد ودير أبو ضعيف بجنين، ومدينة قلقيلية وبلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية، وبلدة بيت فوريك بنابلس، وبلدتي تقوع والخضر ببيت لحم، وبلدات بيت أمر ودورا وصافا بالخليل.

وفي تقرير سابق ، الجمعة، رصد مركز “معطى” 100 عمل مقاوم خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي وحتى 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، أسفرت عن 10 جرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

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