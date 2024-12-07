وزير الخارجية الايراني يصل الى الدوحة

وكان عراقجي قد غادر بغداد متوجها إلى الدوحة فجر السبت في ختام زيارته إلى العراق والمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران وسوريا والعراق للبحث حول التطورات الاخيرة في سوريا.

وسيشارك عراقجي في منتدى الدوحة ، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي سيجريها على هامش المنتدى الذي يعقد اليوم وغدا.

وأعلن عراقجي، يوم الأربعاء، في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة: ان اجتماع وزراء خارجية "عملية أستانا" سيعقد في قطر نظرا لحضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا في منتدى الدوحة، علما بان قطر لن تشارك في هذا الاجتماع.

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