بدء الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في طهران

وقال باك نجاد في تصريح صحفي الجمعة: الاجتماع الوزاري السادس والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز بدا اليوم بحضور لجان الخبراء في طهران، فيما يعقد الاجتماع على مستوى الوزراء يوم الأحد برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف وزير النفط: سيتم في الاجتماع السادس والعشرين مناقشة مختلف القضايا منها المتعلقة بمجال تجارة الغاز وزيادة الإنتاج.

وقال باك نجاد: إن هذا المنتدى يضم 12 عضوا رئيسيا، وسيحضر 6 او 7 وزراء منهم في اجتماع طهران، اضافة الى بعض نواب الوزراء.

وأشار إلى أن وزراء الدول الاعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي تمتلك احتياطيات الغاز الرئيسية في العالم سيشاركون في الاجتماع واضاف: أن 8 أعضاء مراقبين وعضو واحد ضيف وهي دولة عمان سيحضرون الاجتماع.

واعتبر حضور هؤلاء الوزراء والمسؤولين في طهران مؤشرا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحظى بالامن والهدوء والاستقرار واستتاب الامن الكامل فيها كما هي الحال دائماً.

يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا رئيسيا وهي ايران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والامارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب وعددها 8 فهي أنغولا والعراق وآذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزبيق والبيرو والسنغال.

وتستحوذ الدول الاعضاء في المنتدى على 70 بالمائة من احتياطيات الغاز بالعالم و 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال.

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