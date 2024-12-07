المقاومة تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة، وفق ما أكدت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنّت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدات أخرى في نابلس، هي: برقة، وبيت امرين، وبزاريا، وقصرة حيث داهمت منازل للفلسطينيين واعتدت على ممتلكاتهم.

كذلك، استهدف المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة قرب جسر الملاكي في محيط مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، شمالي الضفة.

وجنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا في الخليل حيث عمدت إلى مصادرة مركبات للفلسطينيين.

أمّا في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم قلنديا، حيث اعتقلت شاباً فلسطينياً قبل انسحابها.

ومساء الجمعة، أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية، في مدينة نابلس ومخيم بلاطة

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّها تصدّت، فجر الجمعة، لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في جميع محاور انتشارها، وخاضت معها اشتباكات ضارية استمرت ساعات بالأسلحة الرشاشة.

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