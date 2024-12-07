طهران/ إرنا / قال الشهيد السيد حسن نصرالله في رسالة إلى النازحين يوم 29 تموز 2006 و في اليوم السابع عشر للعدوان الصهيوني الإجرامي على لبنان،" أيها الأحبة ستعودون الى الديار هاماتكم مرفوعة أعزاء، كما كنتم وكما أنتم وكما ستبقون، ليس عندنا سوى الوعد بالنصر الذي تحبون، والقول لكم جزاكم الله خيرًا في الدنيا وفي الآخرة، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس".