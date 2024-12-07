رسالة السيد حسن نصرالله إلى الصامدين و النازحين يوم 29 تموز 2006
ستعودون الى الديار هاماتكم مرفوعة أعزاء
٠٧/١٢/٢٠٢٤، ٨:٤٥ ص
رمز الخبر: 85681945
طهران/ إرنا / قال الشهيد السيد حسن نصرالله في رسالة إلى النازحين يوم 29 تموز 2006 و في اليوم السابع عشر للعدوان الصهيوني الإجرامي على لبنان،" أيها الأحبة ستعودون الى الديار هاماتكم مرفوعة أعزاء، كما كنتم وكما أنتم وكما ستبقون، ليس عندنا سوى الوعد بالنصر الذي تحبون، والقول لكم جزاكم الله خيرًا في الدنيا وفي الآخرة، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس".
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