٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85681962
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٤١ ص
رمز الخبر: 85681962
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

طهران/7 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أفادت مصادر إخبارية أن الكيان الصهيوني أعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ووفقا لسبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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