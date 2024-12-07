إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

ووفقا لسبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.
انتهى**ر.م
طهران/7 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أفادت مصادر إخبارية أن الكيان الصهيوني أعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
ووفقا لسبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.
انتهى**ر.م
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