٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85681971
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ناشط سياسي سوري: الرئيس الأسد في دمشق

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٥ ص
رمز الخبر: 85681971
ناشط سياسي سوري: الرئيس الأسد في دمشق

طهران/ 7 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أعلن الناشط السياسي والاجتماعي السوري "عمر رحمون"، إن الرئيس بشار الأسد موجود بدمشق يقود الدولة نحو الانتصار المؤكد.

وكتب رحمون على حسابه في منصة "اكس":الرئيس بشار الأسد موجود في دمشق يقود الدولة نحو الانتصار المؤكد وكل الأخبار والإشاعات عن زيارته لإيران غير صحيحة.

الناشط السياسي السوري: بشار الأسد في دمشق

وقبل ساعات نفت السفارة الأردنية في واشنطن ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير ادعى أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثوا الرئيس السوري بشار الاسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.

وشددت السفارة الأردنية على أن "الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تماما ونحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق من الحقائق بشكل صحيح".

انتهی**1426

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