65 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

واستشهد نحو 21 مواطنا بينهم أطفال، مساء امس الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: إن طيران الاحتلال قصف منزلا مخلى من سكانه في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 21 مواطنا على الأقل، منهم 6 أطفال و5 سيدات وجرح آخرين من المنازل المجاورة.

كما استشهدت فتاة عقب قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن عدد الشهداء في قطاع غزة، ارتفع منذ فجر اليوم إلى 65 شهيدا، 35 منهم في شمال القطاع.

كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، مساء امس الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع تكثيف الاحتلال استهداف وسط القطاع منذ صباح اليوم.

وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا واستهدفت مباني ومنازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء أكثر من ثلاثين شهيدا وإصابة عدد كبير من المواطنين، فيما ارتقى مواطنان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤي نازحين في بلدة جباليا.وثلاثة مواطنين إثر قصف جوي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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