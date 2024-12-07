قيادي فلسطيني: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية المجاعة في قطاع غزة

وأكد القيادي عساف في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن التجويع الذي يمارسه الاحتلال بحق الغزيين في الفترة الحالية يلقى دعمًا واضحًا من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر معلن من خلال الدفاع عن الاحتلال في المحافل الدولية.

وأضاف أن التغطية الأمريكية على الحرب التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل مجالات الحياة يجب أن تجابه بموقف فلسطيني وعربي موحد بعيدًا عن الإدانات والخطابات.

وتابع أن المؤسسات الدولية بأكملها عاجزة عن لجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا عساف، الفلسطينيون والعرب للعمل بشكل موحد ضد المصالح الأمريكية في المنطقة ومواجهة سياسة المجاعة التي يدعمها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من عام.

وبين أن، المجتمع الدولي منذ عام ونصف لا يتحرك من أجل وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الأمر يكشف زيف هذه المؤسسات التي لم تجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ويشتكي الفسلطينيون من الجوع منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث فرض جيش الاحتلال حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع، وأغلق كافة المعابر، وبسط سيطرته على حركة دخول البضائع والمساعدات.

وتعيش مناطق وسط وجنوب قطاع غزة أزمة دقيق كبيرة بسبب استمرار الحرب وإغلاق المعابر، ومشاكل النهب والسرقة التي تتعرض لها شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع بين فترة وأخرى.

انتهى**3276