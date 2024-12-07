ايران تضع أكبر وأثقل شحنة فضائية في المدار بنجاح

و في محادثة حول آخر مستجدات هذا الإطلاق، صرح رئيس منظمة الفضاء الايرانية ومساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "حسن سالارية" بأن يوم امس كان يوماً تاريخياً لا يُنسى بالنسبة لصناعة الفضاء الإيرانية حيث تم اطلاق القمر الاصطناعي "سيمرغ" الذي يعد واحدا من أثقل الحمولات او الشحنات في تاريخ صناعة الفضاء الإيرانية حتى الآن.

واضاف سالارية ان إحدى هذه الشحنات أو الشحنة الرئيسية هي كتلة النقل المداري "سامان 1" والتي تلعب دورا خاصا ومهما للغاية في صناعة الفضاء الايرانية ، وتستخدم للاتصال الساتلي على ارتفاعات عالية ووضع عدة أقمار اصطناعية في نقاط مدارية مختلفة.

وبالاشارة الى أن أول اختبار مداري لهذه الكتلة تم إجراؤه في البلاد وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة،بيّن سالارية انه حاليا، تم إنشاء اتصال ثنائي الاتجاه مع الكتلة، وتم اختبار الأنظمة الفرعية المختلفة المتعلقة بهذه الكتلة وسيتم استكمال هذه الاختبارات في المستقبل. مضيفا انه ينبغي تثبيت الكتلة في الخطوة الأولى،ومن ثم وضع علامة على الكتلة، والتي ينبغي أن تضعها في الاتجاه الصحيح.وبعد ذلك يأتي دور مناورات النقل المداري، والتي تؤدي باختصار إلى مناورة إحداث دوران متعمد ومن ثم تشغيل المحرك الرئيسي للانتقال المداري إلى المدار العلوي وإعادة تثبيت الكتلة.

واكد رئيس منظمة الفضاء الايرانية على ان الهدف الرئيسي في هذه العملية هو قياس أداء الأنظمة الفرعية المختلفة للأجزاء المختلفة المصممة للكتلة. وهكذا، ومع هذه الاختبارات نكون جاهزين لاستخدام هذه الكتلة للإرسال عبر الأقمار الاصطناعية.

كما اوضح انه الآن لا يوجد قمر اصطناعي على كتلة النقل المداري، والمهم في هذه المرحلة هو أداء الكتلة فقط وبمجرد إثبات الأداء الصحيح، ستكون هناك إمكانية إطلاق القمر الاصطناعي.

ولفت سالارية الى انه في عام 2022 تمت العملية شبه المدارية لهذه الكتلة بالتعاون مع وزارة الدفاع، كما تم أمس عملية الاختبار المداري.واضاف بأن هذه العملية تستغرق عدة أيام لتحديد النتيجة، و سيتم الانتهاء من أحد أكبر إنجازات صناعة الفضاء في البلاد بهذا الحدث العظيم.

و عن آخر وضع لهذا القمر الاصطناعي،اوضح رئيس منظمة الفضاء الايرانية انه يجب الانتهاء من الاختبارات وبعد ذلك يجب انتظار استقرار الوضع المداري ، وبالطبع سيتم تزويدكم بالمعلومات تدريجيا في هذا الصدد.

انتهى**ر.م