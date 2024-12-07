٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85682258
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إيران وقطر تؤکدان على تعزيز التعاون الثنائي

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٩ ص
رمز الخبر: 85682258
إيران وقطر تؤکدان على تعزيز التعاون الثنائي

طهران/ 7 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد وزیر الخارجية الايراني و رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي علی تعزیز التعاون بين البلدين وسبل توسيعه.

وبحث رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مع عباس عراقجي بشأن آخر التطورات في غزة والوضع في سوريا.

كما بحث الجانبان خلال هذا الاتصال مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعه وتعزيزه.

انتهی**1426

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