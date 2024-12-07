إيران وقطر تؤکدان على تعزيز التعاون الثنائي

وبحث رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مع عباس عراقجي بشأن آخر التطورات في غزة والوضع في سوريا.

كما بحث الجانبان خلال هذا الاتصال مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعه وتعزيزه.

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