إيران وقطر تؤکدان على تعزيز التعاون الثنائي

وبحث رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مع عباس عراقجي بشأن آخر التطورات في غزة والوضع في سوريا.
كما بحث الجانبان خلال هذا الاتصال مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعه وتعزيزه.
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طهران/ 7 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد وزیر الخارجية الايراني و رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي علی تعزیز التعاون بين البلدين وسبل توسيعه.
وبحث رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مع عباس عراقجي بشأن آخر التطورات في غزة والوضع في سوريا.
كما بحث الجانبان خلال هذا الاتصال مجالات التعاون بين البلدين وسبل توسيعه وتعزيزه.
انتهی**1426
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