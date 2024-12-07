بقائي : معرض " عظمة ايران العريقة " في الصين يحظى باهتمام كبير

وفي منشور له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي:" افتتح معرض "عظمة ايران القديمة" في متحف أورومتشي، مركز منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين،وفي الوقت نفسه، نُشر مقال لوزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الايراني في مجلة الشعب الصينية، يتناول فيه إحياء العلاقات العريقة بين إيران والصين من خلال تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية."

واضاف بقائي: لاقى هذا المعرض استحسانا كبيرا في بكين وشانغهاي، وبالإضافة إلى ظهوره على نطاق واسع في وسائل الإعلام، فقد اجتذب ايضا ملايين المشاهدين المهتمين بالثقافة والفن في الفضاء الالكتروني الافتراضي.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه ونظرا للقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية العديدة بين الصين وإيران، من المتوقع أن يحظى معرض "عظمة إيران العريقة" بالكثير من الاهتمام في عرضه الثالث في الصين.

انتهى**ر.م