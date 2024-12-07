٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85682743
T T
٠ Persons

سمات

المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية للصم يتوج بلقب بطولة آسيا

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٥ م
رمز الخبر: 85682743
المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية للصم يتوج بلقب بطولة آسيا

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-توّج المنتخب الايراني للمصارعة الحرة للصم، بلقب بطولة الألعاب الآسيوية العاشرة التي تقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واحرز المنتخب الايراني، بهذه البطولة 4 ميداليات ذهبية، وثلاث فضية وميدالية برونزية واحدة.

وتقام الألعاب الآسيوية العاشرة للصم، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر 2024 في كوالالمبور الماليزية.

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .