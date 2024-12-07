المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية للصم يتوج بلقب بطولة آسيا

طهران/ 6 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-توّج المنتخب الايراني للمصارعة الحرة للصم، بلقب بطولة الألعاب الآسيوية العاشرة التي تقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واحرز المنتخب الايراني، بهذه البطولة 4 ميداليات ذهبية، وثلاث فضية وميدالية برونزية واحدة. وتقام الألعاب الآسيوية العاشرة للصم، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر 2024 في كوالالمبور الماليزية. انتهی**2054