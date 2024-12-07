٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85682744
T T
٠ Persons

سمات

بري يصف التطورات في سوريا مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85682744
بري يصف التطورات في سوريا مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى

طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم السبت، عن القلق الكبير حيال ما يجري في سوريا، وقال : إن ما يجري خطير جداً، واضح أنّ هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى.

واضاف بري، في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية : يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان؛ مؤكدا بأنّ "ما يجري في سوريا يشكّل سبباً إضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

 وحول الانتخابات الرئاسية في لبنان، صرح رئيس البرلمان اللبناني : الجلسة في موعدها في التاسع يناير المقبل، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية.

وأضاف : اعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

 وكان بري قد حدد في 28 نوفمبر الماضي، ان يكون التاسع من الشهر المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .