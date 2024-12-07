بري يصف التطورات في سوريا مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى

واضاف بري، في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية : يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان؛ مؤكدا بأنّ "ما يجري في سوريا يشكّل سبباً إضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

وحول الانتخابات الرئاسية في لبنان، صرح رئيس البرلمان اللبناني : الجلسة في موعدها في التاسع يناير المقبل، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية.

وأضاف : اعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

وكان بري قد حدد في 28 نوفمبر الماضي، ان يكون التاسع من الشهر المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البلاد.

انتهى ** ح ع