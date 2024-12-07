عراقجي : ستعقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية

وافادت ارنا، ان عراقجي ادلى بهذا التصريح للصحافيين، عقب اجتماع استانا اليوم السبت في الدوحة؛ مبينا انه "تم خلال هذا الاجتماع استعراض القضايا الراهنة في سوريا لكونها مهمة جدا، وهناك اتفاق في وجهات النظر بين جميع المشاركين بشأن ضرورة وقف الاقتتال فورا والحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لسوريا".

وحول القرار الصادر عن اجتماع استانا لعقد مباحثات بين النظام السوري وفصائل المعارضة الشرعية، قال عراقجي : انني بدوري سأجري مشاوراتي، كما تقرر بان تجري روسيا مشاورات مع الحكومة السورية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع