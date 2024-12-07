٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85682775
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مصرحا للصحافيين عقب اجتماع استانا؛

عراقجي : ستعقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٧ م
رمز الخبر: 85682775
عراقجي : ستعقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية

طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - قال وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي : لقد تم الاتفاق على عقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية؛ مبينا ان "ذلك هو مطلب اجتماع استانا في الدوحة اليوم"، ومؤكدا على انه "بطبيعة الحال تقرر بان نتشاور مع الحكومة السورية في هذا الخصوص".

وافادت ارنا، ان عراقجي ادلى بهذا التصريح للصحافيين، عقب اجتماع استانا اليوم السبت في الدوحة؛ مبينا انه "تم خلال هذا الاجتماع استعراض القضايا الراهنة في سوريا لكونها مهمة جدا، وهناك اتفاق في وجهات النظر بين جميع المشاركين بشأن ضرورة وقف الاقتتال فورا والحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لسوريا".

وحول القرار الصادر عن اجتماع استانا لعقد مباحثات بين النظام السوري وفصائل المعارضة الشرعية، قال عراقجي : انني بدوري سأجري مشاوراتي، كما تقرر بان تجري روسيا مشاورات مع الحكومة السورية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

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