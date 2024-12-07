رئيس المجلس السياسي لحركة حماس يلتقي عراقجي في الدوحة

وعقب اجتماع أستانا لوزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا في الدوحة، لمناقشة آخر التطورات السورية، اجتمع رئيس المجلس السياسي لحركة حماس "محمد إسماعيل درويش" وأعضاء المكتب السياسي للحركة مع مع "عراقجي" مساء اليوم وناقشا آخر التطورات الاقليمية.

وحول قرارات اجتماع استانا، قال وزير الخارجية الإيراني، في تصريح للصحافيين من الدوحة : لقد تم الاتفاق على عقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية؛ مبينا ان ذلك هو مطلب الاجتماع، واكد على، انه "بطبيعة الحال تقرر بان نتشاور مع الحكومة السورية في هذا الخصوص".

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