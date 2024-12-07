٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85682804
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ملفات إخبارية

رئيس المجلس السياسي لحركة حماس يلتقي عراقجي في الدوحة

٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٨ م
رمز الخبر: 85682804
رئيس المجلس السياسي لحركة حماس يلتقي عراقجي في الدوحة

طهران / 7 كانون الأول / ديسمبر/ إرنا- التقى رئيس المجلس السياسي لحركة حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، بوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في الدوحة؛ وقد تناول الجانبان اخر المستجدات في المنطقة.

وعقب اجتماع أستانا لوزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا في الدوحة، لمناقشة آخر التطورات السورية، اجتمع رئيس المجلس السياسي لحركة حماس "محمد إسماعيل درويش" وأعضاء المكتب السياسي للحركة مع مع "عراقجي" مساء اليوم وناقشا آخر التطورات الاقليمية.

وحول قرارات اجتماع استانا، قال وزير الخارجية الإيراني، في تصريح للصحافيين من الدوحة : لقد تم الاتفاق على عقد مباحثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية؛ مبينا ان ذلك هو مطلب الاجتماع، واكد على، انه "بطبيعة الحال تقرر بان نتشاور مع الحكومة السورية في هذا الخصوص".

انتهى**9365 / ح ع **

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