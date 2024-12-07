عراقجي یبحث مع وفد حماس ملف وقف إطلاق النار في غزة

وقال عراقجي للصحافيين عقب هذا اللقاء : إن القضايا الإقليمية وتحديدا غزة وآخر الأوضاع المیدانیة فیها ومفاوضات وقف إطلاق النار كانت من بين القضايا التي تمت مناقشتها.

وأضاف : لقد تمت مناقشة قضيتي لبنان وسوريا أيضا؛ وفي هذا اللقاء دارت مناقشات مفيدة وكان هناك تنسيق جيد.

وفيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار بغزة، صرح وزير الخارجية الإيراني : ان وقف إطلاق النار في غزة له تعقيداته فهناك تطلعا لتحقيق التقدم، وايضا توجد تعقيدات مصاحبة لها.

وبدوره أعرب رئيس المجلس السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية - حماس "محمد إسماعيل درويش"، في تصريحه للصحفيين عقب اللقاء مع عراقجي اليوم، اعرب عن أمله بأن تنتهي الحرب القاسية علی قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف درويش : نرحب بأي مبادرة عملية من شأنها وقف الصراعات في قطاع غزة، بما في ذلك المبادرات المقدمة من مجلس الأمن.

انتهی**2054 / ح ع **